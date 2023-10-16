استشهاد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه بعد قصف شقته وسط خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 07:26

استشهاد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه بعد قصف شقته وسط خانيونس

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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