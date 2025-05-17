أمريكا تفقد آخر تصنيف ائتماني “مثالي” لها..

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، الجمعة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية.

وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي.

وقالت موديز، في بيان، إن قرار خفض تصنيف الديون جاء نتيجة “الزيادة التي شهدتها الديون الحكومية ونسب مدفوعات الفوائد على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي شهدتها الدول ذات التصنيف المماثل”.

المصدر: سي ان ان