بزشكيان: نتفاوض مع واشنطن ولا نخشى تهديداتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2025 - 12:38

بزشكيان: نتفاوض مع واشنطن ولا نخشى تهديداتها

منذ 8 mins 17 May، 2025
مسعود بزشكيان
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ طهران “تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنّها لا تخشى تهديداتها أبداً”.

وانتقد الرئيس الإيراني نظيره الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً: “من يصدق كلام ترامب؟ يتحدث عن السلام بينما يطور أسلحة مدمرة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد شدّد أمس على أنّ بلاده “لن تتخلى عن حقّها في التخصيب”.

كما أكّد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي عقد محادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تركيا أمس، أنّ “حق التخصيب هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، وأنّ أيّ توقف في عملية التخصيب غير مقبول”.

من جهته، أعلن ترامب، الخميس، أنّه ينبغي على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مقترح تقدّمت به واشنطن خلال المباحثات النووية بينهما، وإلاّ “سيحدث أمر سيئ”.

المصدر: مواقع

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