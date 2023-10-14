‫حركة حماس: استهداف العدو الصهيوني مندوبي ومراسلي وسائل ‫الإعلام في جنوب لبنان هو جريمة حرب تضاف إلى جرائمه  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 03:34

‫حركة حماس: استهداف العدو الصهيوني مندوبي ومراسلي وسائل ‫الإعلام في جنوب لبنان هو جريمة حرب تضاف إلى جرائمه 

منذ 56 mins 14 October، 2023
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