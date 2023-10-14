اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 03:34

اعلام العدو: سماع دوي انفجارات في الجليل الأعلى

منذ 2 ساعة 14 October، 2023
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