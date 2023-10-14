‫سرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة سديروت برشقات صاروخية ‫وتسجيل 3 إصابات في صفوف المستوطنين وتضرر 3 مباني  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2023 - 02:02

‫سرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة سديروت برشقات صاروخية ‫وتسجيل 3 إصابات في صفوف المستوطنين وتضرر 3 مباني 

منذ 58 mins 14 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة