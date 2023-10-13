‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو المستوطنات ودوي صفارات ‫الانذار في غلاف غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 19:56

‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو المستوطنات ودوي صفارات ‫الانذار في غلاف غزة 

منذ 45 mins 13 October، 2023
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