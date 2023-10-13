انفوغراف | ما هي فرقة غزة التي أغرقها طوفان الاقصى

ساعات قليلة وكانت فرقة غزة قد انهارت باكملها ، وأصبح عناصرها وقادتها بين قتيل وأسير بيد مجاهدي المقاومة الفلسطينية ضمن عملية طوفان الاقصى .

الفرقة التي تحمل الرقم “643 تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات وتعتبر قاعدة رعيم المقر الرئيسي لها ، حيث تعتبر مهمتها الرئيسية حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة .

تعتبر فرقة غزة جزء من اللواء الجنوبي في الجيش الصهيوني، وكان اسمها الأصلي “ثعالب النار”، ويقدر عدد جنودها بعشرين ألفا يتوزعون بين فرق قتالية ووحدات هندسية واستخبارات وغيرها .

غرافيكس : وسيم صادر

المصدر: موقع المنار