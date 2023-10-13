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October 13 2023 - 18:24

انفوغراف | ما هي فرقة غزة التي أغرقها طوفان الاقصى

منذ 47 mins 13 October، 2023
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خاص - فلسطين - كيان العدو
علي علاء الدين

 

ساعات قليلة وكانت فرقة غزة قد انهارت باكملها ، وأصبح عناصرها وقادتها بين قتيل وأسير بيد مجاهدي المقاومة الفلسطينية ضمن عملية طوفان الاقصى .
الفرقة التي تحمل الرقم “643 تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات وتعتبر قاعدة رعيم المقر الرئيسي لها ، حيث تعتبر مهمتها الرئيسية حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة .
تعتبر فرقة غزة جزء من اللواء الجنوبي في الجيش الصهيوني، وكان اسمها الأصلي “ثعالب النار”، ويقدر عدد جنودها بعشرين ألفا يتوزعون بين فرق قتالية ووحدات هندسية واستخبارات وغيرها .

فرقة غزة

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غرافيكس : وسيم صادر

المصدر: موقع المنار

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