السيد نصرالله وعبد اللهيان يستعرضان التطورات الأخيرة: تشاور حول المسؤوليات المُلقاة على ‏عاتق الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 10:46

السيد نصرالله وعبد اللهيان يستعرضان التطورات الأخيرة: تشاور حول المسؤوليات المُلقاة على ‏عاتق الجميع

منذ 33 mins 13 October، 2023
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لبنان

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية ‏الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد ‏وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء استعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة، والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا، وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة.

كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها تجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة. ‏

المصدر: موقع المنار

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