عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023

العناوين

الأخبار:

– حماس تتحفظ على طلب إطلاق الأسرى الأميركيين والمدنيين: واشنطن قلقة على جيش العدو

– ‫ازدواجية المعايير في أبلغ تجلياتها: الإعلام الغربي يبتزّ الضيوف العرب

– ‫رسائل ردود المقاومة: ممنوع تغيير قواعد الاشتباك

– ‫غزّة في اليوم السادس: العدو يتبنّى “الحرب للحرب”… والمقاومة مطمئنّة

البناء:

– حكومة وحدة في الكيان ونتنياهو وبني غانتس وغالانت يقرعون الطبول… هآرتس تدعو للتفاوض

– حزب الله يقصف موقعاً حدودياً ويوقع قتلى… والرعب يدفع قيادة الجليل لتوهّم طائرات شراعية مسلحة

– عمان تتصدّر المشهد العربي المتضامن مع غزة بعد صنعاء… وفيينا دولياً بعد نيويورك وبوسطن

اللواء:

– قلق أميركي من هجمات حزب الله.. وبني غانتس سنزلزل لبنان

– مجلس الوزارء اليوم بين النصاب والغياب.. ومسيرة تضامن في بيروت غدًا

– متى يتعلم الإسرائيلي من أخطائه القاتلة

– مناقلات قضائية حرّة هي الحل؟!

نداء الوطن:

– جبهة الجنوب على “التوتر العالي”

– الجامعة العربية تدين محاصرة القطاع وقتل المدنيين “من الجانبين”

– “إسرائيل” تواصل تدمير غزّة.. وحكومة حرب “لاقتلاع حماس”

الديار:

– إرباك إسرائيلي غير مسبوق بعد بيانات عن دخول 20 طائرة شراعية من لبنان

– حزب الله دمّر ناقلتي جند بصواريخ “كورنيت” وقتلى وجرحى

– واشنطن وأوروبا تطالبان بمعلومات عن الأسرى و”حماس” ترد: توقف العدوان أولًا

الجمهورية:

– رسائل دولية لضبط الحدود الجنوبية

– واشنطن: لا مؤشرات إلى تدخّل لمؤازرة “حماس”

– الحروب التدميرية وخطرها على الشعوب

– تعزيز التعاون الجوي بين لبنان والعراق

النهار:

– الغارات تقتلع أحياء غزة ونتنياهو أعلن حكومة إدارة الحرب

– أي موقف للحكومة من إسقاط القرار 1701؟

– أردوغان: سنواصل تكثيف عملياتنا ضد العمال الكردستاني في سوريا والعراق

الشرق:

– لا حلّ بدون دولة فلسطينية

– “إسرائيل” تُمعن في قتل الفلسطينيين والعالم يتفرج

الاسرار

البناء:

– قال خبراء عسكريون إن استمرار القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية من غزة بكامل لياقتها ورشاقتها وكفاءتها بفعالية طاقمها البشري رغم خمسة أيام من القصف الجوي ألقيت خلالها آلاف أطنان القنابل ودمرت أحياء كاملة بقيت الصواريخ تخرج من بين ركامها وبقيت الصواريخ بأعداد هائلة تطال كامل مساحة فلسطين وتفشل القبة الحديدية في صدها يقول إن الفشل الاسرائيلي الذريع ينتظر العملية البرية الإسرائيلية لأن ما يصحّ في منظومة الصواريخ يصح أكثر في منظومات الدفاع البشرية وطواقم الكورنيت في طليعتها.

– علق أحد الإعلاميين ساخراً من إعلان جيش الاحتلال المستنفر في الجليل عن خمس عشرة طائرة شراعية مسلحة اخترقت الأجواء من جنوب لبنان بعد عبور سرب من البجع الأجواء من لبنان إلى فلسطين المحتلة بقوله يبدو أن انقلاب المشهد بين لبنان و”اسرائيل” سيسمح برد الجواب لغولدا مائير على قولها عام 67 إنها لو أرادت احتلال لبنان لأرسلت الفرقة الموسيقية بدل الجيش، حيث يمكن للسيد حسن نصر الله أن يقول اليوم وبعد ما جرى في غزة إن الدخول إلى الجليل لم يعد بحاجة إلى قوة الرضوان لأن كشافة المهدي تكفي.

اللواء:

– سُئل وسيط يتحرك بين القوى اللبنانية عن موقف بلاده من اسم الرئيس المناسب، والخطوة التالية فاكتفى بإجابة موجزة: لم أتبلغ شيئاً حول ذلك.

– فُهم أن جانباً من خلفية موقف حزب بارز من دولة كبرى مرتبط بما نقل إليه عن لسان إدارة هذه الدولة.

– تختلف تقديرات الخبراء حول الموعد الممكن لبدء العمليات البرية باتجاه قطاع غزة.

نداء الوطن:

– يشكو البعض من عمل جهاز أمني خصوصاً في ما يتعلق بأزمة النزوح حيث يتردد أنّه لا يقوم بأي دور جدي يلجم التفلت فيما المسؤولية ملقاة على عاتق الجيش وحده.

– على رغم سيطرة أجواء الحرب إلّا أنّ بعض الشخصيات تتحدث عن تفعيل الدور القطري رئاسياً نظراً لخطورة الوضع حيث قد يكون التوتر دافعاً لإنجاز الاستحقاق.

– تسود حال من الهلع لدى كثير من اللبنانيين، ويترجم هذا الهلع من خلال تخزين المواد الغذائية وبعض الادوية والمحروقات، في ظل عدم قدرة السلطات على توضيح حقيقة الوضع لهم.

الجمهورية:

– نصحت أوساط ديبلوماسية بأن تكون معالجة أزمة اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي وليس بمواجهته.

– أعدّت هيئة علمانية في إحدى الطوائف دراسة شاملة وتتضمن أفكاراً عملية وموضوعية لملف حساس.

– بلغ تبادل الرسائل المحلية والإقليمية والدولية أوجّه في الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة “حماس” في اتجاهات متعدّدة وبلهجات حازمة.

النهار:

– يغيب عدد من الوزراء عن الساحة ويبدو حضورهم كأنه لإكمال العدد ليس أكثر.

– ينقل عارفوه أن التعب بدا واضحاً على الرئيس نبيه بري في الأيام الأخيرة نظراً لتشابك التعقيدات الداخلية مع الأوضاع المستجدة في غزة وامكان انسحاب ذلك على لبنان في ظل عدم قدرته على التأثير في الأمور خصوصاً في زمن الحرب إذ تحكم القرار حسابات إقليمية أكثر منها محلية.

– يحتدم النقاش بين لبنانيين في ما بينهم وبين عدد من المواطنين الخليجيين والعرب حول دور حزب الله في المرحلة المقبلة وعن امكان توريط لبنان مجدداً في حروب المنطقة خدمة لـ”مصالح إيران وتقوية نفوذه”، بحسب الصحيفة.

المصدر: صحف