اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى والجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:02

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى والجليل الغربي

منذ 33 mins 11 October، 2023
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