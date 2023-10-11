بوتين حول ارسال واشنطن حاملات الطائرات الى المتوسط : هل يريدون قصف لبنان أو إخافة أحد؟ هناك يوجد شعب لا يخاف شيئاً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :” لا أفهم لماذا ترسل واشنطن حاملات الطائرات إلى البحر المتوسط.. لا أرى منطقا في ذلك هل يريدون قصف لبنان أو إخافة أحد؟ هناك يوجد شعب لا يخاف شيئا”.

وحذر بوتين في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم الأربعاء من”اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”، وشدد على” ضرورة بذل كل الجهود لتهدئة الوضع”.

وقال بوتين: “من غير المعروف ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى في المستقبل القريب، لكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لأن توسيع رقعة الصراع يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك لقطاع الطاقة”.

وأشار بوتين إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أهملت الولايات المتحدة آليات التسوية في الشرق الأوسط وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ”هبات مادية” لسكان الأراضي الفلسطينية.

وقال: “بالطبع، هذا مهم جدا للناس الذين لديهم مستوى معيشة منخفض، ومن المهم حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. لكننا قلنا دائما أن هذا لن يكفي. من دون حل القضايا السياسية الأساسية، وأهمها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، من المستحيل حل المشكلة برمتها”.

وتابع الرئيس الروسي أن “سياسة الاستيطان، بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى، أدت في النهاية إلى مثل هذا الانفجار للعنف”.

وذكر بوتين أن موقف روسيا ليس وليد اليوم، ولم يتبلور على وقع الأحداث المأساوية الأخيرة، بل إنه تطور على مدى عقود، و”هذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين. لقد دعونا دائما إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مع التركيز بالدرجة الأولى على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”.

المصدر: سبوتنيك + روسيا اليوم