صحة الإحتلال: أكثر من 3 آلاف مصاب في المستشفيات بينهم 345  ‫في حالة خطيرة  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 11:26

صحة الإحتلال: أكثر من 3 آلاف مصاب في المستشفيات بينهم 345  ‫في حالة خطيرة 

منذ 1 ساعة 11 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة