السيد الحوثي: سنكون في حالة متابعة وتنسيق مع المحور ‫والمجاهدين في فلسطين وجاهزون بحسب المستويات المخطط لها ومهما كانت العوائق لن نتردد في فعل كل ما ‫نستطيع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 17:06

السيد الحوثي: سنكون في حالة متابعة وتنسيق مع المحور ‫والمجاهدين في فلسطين وجاهزون بحسب المستويات المخطط لها ومهما كانت العوائق لن نتردد في فعل كل ما ‫نستطيع

منذ 9 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة