سرايا القدس تقصف سديروت برشقة صاروخية ضمن معركة «طوفان الأقصى» – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 15:34
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وزارة الحرب الأميركية تعلن نشر مقاتلات حربية من طراز اف-35 واف-16 وإيه-10 في منطقة الشرق الأوسط
سرايا القدس تقصف سديروت برشقة صاروخية ضمن معركة «طوفان الأقصى»
منذ 25 mins
10 October، 2023
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