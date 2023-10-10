ماذا طلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي من الصين بخصوص حزب الله ؟

أخبار الخوف الأميركي من فتح الجبهات على كيان العدو تأتي من كل مكان، هذه المرة من الصين حيث كانت زيارة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر على رأس وفد من الكونجرس حيث طلب بشكل مباشر من الصينين استخدام نفوذهم على ايران لمنع توسع المعركة في فلسطين المحتلة”.

وقال شومر إن:” وفد الكونجرس إلى الصين طلب من بكين استخدام نفوذها لدى إيران لمنع توسع المعركة بين حماس واسرائيل”.

وأضاف للصحفيين في مؤتمر صحفي: “طلنا ان تستخدم الصين نفوذها على إيران لعدم السماح بانتشار النار من خلال حزب الله”،بحسب تعبيره.

وقال مسؤولون أمريكيون في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال: ” الصينيون سيسلمون الرسالة إلى الإيرانيين”.

والتقى شومر وخمسة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ الأمريكي يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، من بين اجتماعات أخرى رفيعة المستوى.

وقال شومر إن الاجتماع استمر نحو 80 دقيقة، أي ضعف ما كان متوقعا.

ومن جهته قال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري يوم أمس الاثنين، وفقًا لنص رسمي باللغة الإنجليزية: “نشعر بحزن عميق بسبب الضحايا المدنيين ونعارض وندين الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين”.

وقال ماو: “نحن نعارض التحركات التي تؤدي إلى تصعيد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة ونأمل أن يتوقف القتال وأن يعود السلام قريبا”.ذ

المصدر: cnbc