وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 سيدات ونحو 3800 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 03:20

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة الى 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 سيدات ونحو 3800 جريح

منذ 2 ساعة 10 October، 2023
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