هذا ما قاله ضابط في المقاومة لموقع المنار قبل اشهر من عملية طوفان الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 16:40

هذا ما قاله ضابط في المقاومة لموقع المنار قبل اشهر من عملية طوفان الاقصى

منذ 29 mins 9 October، 2023
لبنان

هذا ما قاله ضابط في المقاومة الاسلامية لموقع المنار الالكتروني قبل اشهر من عملية طوفان الاقصى..

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