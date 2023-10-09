وزارة الصحة الفلسطينية: نناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والاسعاف في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 15:08

وزارة الصحة الفلسطينية: نناشد المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والاسعاف في غزة

منذ 13 mins 9 October، 2023
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