طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 05:58

طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة غرب مدينة غزة

منذ 42 mins 9 October، 2023
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