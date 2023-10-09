‫استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الإحتلال في قلنديا وشاب  ‫في الخليل وشاب جنوب نابلس ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 9  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 01:24

‫استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الإحتلال في قلنديا وشاب  ‫في الخليل وشاب جنوب نابلس ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 9 

منذ 18 mins 9 October، 2023
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