‫الإعلام الأمريكي يؤكد مقتل ثلاثة أمركيين على الأقل في معركة  ‫طوفان الأقصى  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2023 - 01:24

‫الإعلام الأمريكي يؤكد مقتل ثلاثة أمركيين على الأقل في معركة  ‫طوفان الأقصى 

منذ 34 mins 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة