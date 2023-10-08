إعلام العدو: إصابة مباشرة في مستوطنة سديروت واشتباكات مسلحة مع عناصر حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 12:18
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إعلام العدو: إصابة مباشرة في مستوطنة سديروت واشتباكات مسلحة مع عناصر حماس
منذ 52 mins
8 October، 2023
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الكيان المؤقت
طوفان الاقصى
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