سرايا القدس – كتيبة جنين زفت الشهيد المجاهد أحمد عواودة الذي ارتقى شهيداً بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على شافي شمرون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 04:24

سرايا القدس – كتيبة جنين زفت الشهيد المجاهد أحمد عواودة الذي ارتقى شهيداً بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على شافي شمرون

منذ 2 ساعة 8 October، 2023
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