مواكبة | 5 اصابات لجيش الاحتلال في طولكرم والمستوطنون يدنسون الاقصى في آخر ايام عيد العرش

5 جنود هم حصيلة الاصابات التي تكبدها الاحتلال الصهيوني خلال محاولاته اقتحام مخيم طولكرم ، حيث وقعوا في كمين محكم للمقاومين عند مدخل المخيم واعترف الاحتلال باصابة الجنود الخمسة وهم من وحدة المستعربين ثلاثة منهم في حال الخطر وفي سياق متصل أصيب عشرات المواطنين بينهم ثلاثة بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف .

اما في المسجد الاقصى فلا زالت قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد حماية للمستوطنين الذين يؤدون الطقوس التلمودية في آخر أيام عيد العرش .

مواجهات في نابلس

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن 190 إصابة بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وواحدة بشظايا الرصاص، وإصابتان بقنابل الغاز مباشرة في الرأس، وإصابة نتيجة السقوط، واثنتان برضوض، إضافة إلى 180 حالة اختناق، وقد نقلت ست إصابات إلى المستشفى للعلاج.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، خلال الاقتحام، حيث استهدف مقاومون الآليات المقتحمة بالعبوات المتفجرة محلية الصنع والزجاجات الحارقة، ما أدى لاشتعال النيران بأحد الجيبات وبجرافة عسكرية، بحسب شهود عيان.

مواجهات في نابلس

استهداف اليات الاحتلال بعبوات في نابلس

وكانت عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عبر شارع روجيب، ومن قرية كفر قليل وحي الضاحية، كما توغلت قوة راجلة من منطقة عراق التايه باتجاه شارع عمان ومحيط قبر يوسف ،وانتشرت قوات الاحتلال في الشوارع المحيطة بقبر يوسف واعتلى جنود قناصة بعض البنايات العالية.

وأغلق الشبان في وقت سابق عددا من الشوارع بالمنطقة الشرقية بالإطارات المطاطية المشتعلة، بالتزامن مع احتشاد آليات الاحتلال في محيط المدينة ،وتواصلت الاشتباكات والمواجهات طوال ساعات الليل، تركز أعنفها في شارع عمان وحي الضاحية والمدخل الشمالي لمخيم بلاطة ، كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف بقنابل الغاز مما أدى إلى تضرر هيكلها، واحتجزت مركبتي إسعاف داخل مخيم بلاطة، وأطلقت الرصاص على الطاقم أثناء إسعاف أحد المصابين.

ووصلت عشرات الحافلات التي تقل المستوطنين على عدة دفعات إلى قبر يوسف بحراسة مشددة من دوريات الاحتلال.

مروحية الاحتلال فوق نابلس

كمين واصابات للاحتلال في طولكرم

بلاغ عن حدث أمني عند البوابة العسكرية “نتساني عوز” المؤدية إلى طولكرم، حيث سمح أصوات انفجارات وتبادل إطلاق الرصاص بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي عززت قواتها في المنطقة.

احراق جرافة لجيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام – الضفة الغربية في بيان مقتضب: “تمكن مجاهدونا في مخيم طولكرم من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا، حيث فجر المجاهدون عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرون أذيال الخيبة”.

لحظة اخلاء جيش الاحتلال لاصاباته في طولكرم

اصابة جندي من جيش الاحتلال في طولكرم

وأفاد شهود عيان في مخيم طولكرم بوقوع إصابات بصفوف قوات الاحتلال برصاص المقاومة، إذ وثق بالصور والفيديو دماء جنود الاحتلال بعد إصابتهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في المخيم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن 5 من جنود المستعربين التابعين لحرس الحدود أصيبوا بجراح، 3 منهم في حال الخطر، وذلك بعد تفجير عبوة ناسفة تحت آليتهم أثناء خروجهم من مخيم طولكرم.

شهيدان قرب مستوطنة افي حيتس

أفاد المراسل العسكري لصحيفة “معاريف” تال ليف، أن “الجيش الإسرائيلي لاحق مركبة أطلقت النار على مستوطنة “أفني حيفتس” وقام بتصفية من بداخلها، وسبق ذلك عملية في طولكرم تم خلالها اعتقال أحد المطلوبين”.

لحظة اطلاق النار على الشهيدين في طولكرم

وبحسب “إذاعة الجيش الصهيوني”: أطلق فلسطينيون مسلحون النار من مركبة تجاه مركبة مستوطن قرب أفني حيفتس وبعد ملاحقتها تم تحديد مكانها وتصفية من بداخلها عند مدخل قرية شوفة، وتم الاستيلاء على بندقية M16 استخدمت في العملية”.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مسؤول أمن مستوطنة “أفني حيفتس” قوله إن “فلسطينيين أطلقوا النار تجاه أحد المستوطنين عند مفترق المستوطنة بدون إصابته، ونشط الجيش بالمنطقة، وتم إغلاق مدخل ومخرج المستوطنة”.

مستوطنون يدنسون الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ، في سادس أيام ما يسمى “عيد العرش” اليهودي.

مستوطنون يؤدون طقوساً ورقصات تلمودية في منطقة باب القطانين بالقدس القديمة

رقصات استفزازية للمستوطنين بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة وقوات “حرس الحدود” في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 240 مستوطنًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند أبوابه الخارجية.

قوات الاحتلال تعرقل دخول الطلبة إلى مدارسهم وتفتش حقائبهم عند باب السلسلة

وأوضحت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية، ومنعت دخول الشبان.

وأشارت إلى أن القوات عرقلت دخول الطلبة إلى مدارسهم وفتشت حقائبهم عند باب السلسلة- أحد أبواب الأقصى.

وأدى عشرات المستوطنين طقوسًا وصلوات تلمودية وهم يحملون القرابين النباتية في باب القطانين- أحد أبواب الأقصى، فيما عرقلت شرطة الاحتلال عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم الاقتحامات في البلدة القديمة.

وبعد منعهم من دخول المسجد الأقصى، أدى عشرات الشبان المقدسيين صلاة الفجر في باب الأسباط بالبلدة القديمة.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

المصدر: وكالات