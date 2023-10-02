مصطفى حمدان: المنظومة الطائفية والمذهبية عاجزة عن انتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2023 - 01:46

مصطفى حمدان: المنظومة الطائفية والمذهبية عاجزة عن انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 3 ساعة 1 October، 2023
مصطفى حمدان
لبنان

قال أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان “أيها اللبنانيون، إن هذه المنظومة الطائفية والمذهبية المهيمنة، ناهبي المال العام الأمس واليوم وغداً، هي أعجز وأضعف من القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو مؤجل إلى قدر مسمى غير منظور في الأشهر القادمة”.

وتابع حمدان الاحد “الأكثر من ذلك هذه المنظومة البائسة لفّت على رقبتها علم فريق الباسكت بول الخماسي الدولي بدون خجل، المؤلف من القطري والفرنساوي ومن ورائه، والسعودي والمصري والأميركي المخفي”، واضاف “هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا برئيس للجمهورية”.

وأكد حمدان ان “الجيش الوطني اللبناني هو الحل كي يبقى وطننا لبنان، وإلا لن يرحموكم وسيلعبون بدمكم”، واعتبر ان “هذا ليس تشاؤماً ولا تهديداً ولا ترهيباً، لكن هذا واقع الحال يا أهل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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