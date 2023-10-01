بالفيديو | تجدد التظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على سياسة حكومة نتنياهو

تجددت التظاهرات ضد مشروع التعديلات القضائية، وضد سياسة بنيامين نتنياهو اليمينية في تل أبيب وغيرها من المناطق المحتلة، وذلك للأسبوع الـ39 على التوالي.

وشارك في التظاهرات، آلاف المستوطنين الصهاينة، خصوصاً في التظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بعاصمة الكيان تل أبيب، بالإضافة إلى آلاف آخرين، في مواقع ومفارق رئيسة أخرى.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإن الاحتجاجات نظمت في أكثر من 100 موقع بينها القدس المحتلة وحيفا وموديعين وأريئيل وروش هعاين ورحوفوت.

ومن المزمع أن تنتقل الاحتجاجات على مدار الأسبوع الوشيك وبشكل يومي مقابل منازل الوزراء ومنتخبي الجمهور، من أجل مطالبتهم بإلغاء خطة التعديلات القضائية، والتي يقولون إنها تضعف من سلطة القضاء.

وقطع متظاهرون طريق ايالون الرئيسي في تل أبيب، وأقاموا “خيمة” تزامنا مع ما يسمى بـ”عيد العرش (السوكوت)”، وقاموا بربط أنفسهم فيها، قبل أن يقوم عناصر الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

وأعلنت الشرطة اعتقال اثنين من المتظاهرين، فيما حررت مخالفات لسبعة متظاهرين آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.

المصدر: مواقع