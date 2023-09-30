معن الخليل: البدء بإقفال محال سوق الرحاب

كتب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل على منصة اكس: “هذا الصباح باشرت شرطة بلدية الغبيري اقفال سوق سويدان الواقع ما بين تقاطع الرحاب ودوار السيد عباس الموسوي (الجندولين). السوق يضم اكثر من 50 محل تجاري ومطاعم اصحابها معظمها مؤجرة لاجانب او يعمل فيه عمال أجانب خلافا للقانون”.

كما كتب الخليل:

“عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 11/9/2023 المتعلق بموضوع النزوح السوري وعطفاً على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات، باشرت اليوم شرطة بلدية الغبيري الإجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً. الحملة تستمر يوميا إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع قيادة الآليات من أجانب”.

المصدر: منصة اكس