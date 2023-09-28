“واتسآب” يتوقف عن العمل على احد أنظمة “أندرويد” في هذا التاريخ

أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام “أندرويد” بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

بحسب موقع الشركة، فإن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ.

وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا، المحظورة في روسيا، بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن “التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة “أندرويد”، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث”.

ومن هذا التاريخ سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل “Android”.

المصدر: سبوتنيك