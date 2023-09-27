النفط يتجاوز 94 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.

وبحلول الساحة 09:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.05% إلى 91.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.96% إلى 94.86 دولار للبرميل، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وأمس عند التسوية، صعدت عقود “برنت” إلى 93.96 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي عند 90.39 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من تقرير معهد البترول الأمريكي، الذي أشار إلى تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل. وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات ومن المقرر أن تظهر البيانات الرسمية اليوم من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

المصدر: مواقع