الشيخ طقوش: فكرة التطبيع مع العدو الإسرائيلي سقطت وسقط دعاتها وسيسقط من سيغامر بذلك

أكد الأمين العام لـ”الجماعة الإسلامية” في لبنان الشيخ محمد طقوش أن “فكرة التطبيع مع العدو الإسرائيلي سقطت وسقط معها دعاتها وسيسقط أيضا من سيغامر بذلك”، ودعا “كل الهيئات والاحزاب والتيارات والقيادات والرموز للإقلاع عن الحديث عن مسألة التطبيع”.

واستغرب الشيخ طقوش في كلمة له خلال مؤتمر “لقاء الدعم والإسناد للأقصى ومرابطيه” الاثنين “الحديث عن إمكانية التطبيع”، وتابع “لقد بتنا نقلق العدو في هذه المرحلة فلماذا يتحدث البعض بلغة الضعف؟”، ورأى أن “تعاظم الاستباحة الصهيونية للمقدسات الآن في بيت المقدس وفي ساحات الاقصى ليس بسبب ضعفنا فقط”، وأضاف “كنا نعاني من هذا ضعف في سنوات مضت وما زلنا، لكن السبب الرئيسي لكل هذا الصلف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ما هو إلا تعاظم أمر المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني أو في الخارج”.

وأكد الشيخ طقوش أن “فلسطين قلب المقاومة”، وقال “فلسطين هي قلب المقاومة، أما نحن الذين نعيش خارج فلسطين فالرئتان اللتان تتحرك وتتنفس بها المقاومة في الداخل”، ودعا إلى “فكرة تكافؤ الساحات”، وتابع “هذا يحتم علينا مسؤولية عظيمة لنراكم القوة وعمل المقاومة الذي يقض مضاجع العدو”، واضاف “أسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء، أن يجمعنا في القريب العاجل في ساحات الأقصى المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام