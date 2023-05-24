الشيخ الخطيب استقبل الشيخ طقوش: لتمتين الوحدة الاسلامية والوطنية ونبذ الخطاب الطائفي

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الاربعاء الامين العام لـ”الجماعة الإسلامية” الشيخ محمد طقوش على رأس وفد، حيث تم التباحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكد الشيخ الخطيب أن “الوضع الاقتصادي والمعيشي يلقي بتبعات قاسية على غالبية اللبنانيين المطالبين بالمزيد من التضامن والتكافل الوطني فيكونوا عونا لبعضهم البعض ليتجاوزوا الازمات المتفاقمة”، وشدد على “ضرورة خروج المسلمين من دائرة الخلافات المذهبية وتمتين وحدتهم الإسلامية التي تشكل مدماك الوحدة الوطنية وعلى اللبنانيين أن يحفظوا وحدتهم بتعاونهم ونبذهم الخطاب الطائفي المتشنج الذي يثير الحساسيات ويباعد بينهم”.

وأشار الشيخ الخطيب الى أن “الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين عدوان على العرب والمسلمين والمسيحيين المطالبين بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ولجم العدوان الصهيوني وإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية”، وحذر من “تفشي الرذائل والآفات الاجتماعية التي تريد هدم القيم الوطنية والدينية مما يستوجب تعاونا مشتركا من المرجعيات الدينية والوطنية لإنتاج برامج ثقافية وانشطة عملية تعزز الانصهار الوطني وتحمي منظومة القيم الدينية والأخلاقية التي تصون الاسرة المجتمع من الانحراف والشذوذ والرذيلة”.

من جهته، قال الشيخ طقوش “تحدثنا عن القضية المركزية والمحورية لهذه الامة القضية الفلسطينية، وأن نعمل سويا كتفا الى كتف وجنبا الى جنب لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام