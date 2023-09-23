القومي: كان الأحرى بوزير الداخلية اتخاذ إجراءات تضمن سلامة المشاركين باحتفال الغد في الحمرا لا أن يسعى للتضييق عليهم

حيا الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، “حماس القوميين والاصدقاء الذين يتحضرون للمشاركة غدا الأحد 24/09/2023 في احتفال ذكرى عملية الويمبي التي نفذها الشهيد البطل خالد علوان”، مؤكدا أن “احتفال تخريج أشباله لهذه المناسبة، سيصار الى عقده في الوقت نفسه والمحدد في الدعوة”.

أضاف الحزب في بيانه: “يأتي هذا التأكيد في إطار محاولة وزير الداخلية القاضي بسام المولوي التضييق على إجراء الاحتفال بتفاصيله المتفق عليها والمبلغ عنها مسبقا. فوزير الداخلية، والمناط به حماية الحريات والتحركات السلمية التي لا تمس بأمن أي مواطن، كان الاحرى به اتخاذ اجراءات تضمن سلامة المشاركين لا أن يسعى للتضييق على احتفال يرسخ هوية بيروت المقاومة والتي كانت أول عاصمة في العالم العربي تدحر جيش العدو منها بفضل تضحيات ودماء أهلها”.

وطلب الحزب “من الرفقاء والمواطنين الالتزام بالتعليمات الحزبية بدقة والتعاطي الايجابي مع تدابير ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي الذين نحترم ونقدر تضحياتهم في مثل هذه الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام