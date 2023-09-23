عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم السبت 23-9-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 23-9-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

مدقّق حسابات سلامة: لا أعرف… لا أعلم… لا أتذكّر

“عقاب سياسي” من وزير الخارجية لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة

قطر نحو وراثة فرنسا: التمهيد لقائد الجيش

البناء

الصين وسورية توقعان اتفاقية الحزام والطريق والتزام صيني بالاستثمار وشراء المنتجات الزراعية

شي: الشراكة الاستراتيجية مع سورية حدث مفصلي في عالم يسوده عدم اليقين وعدم الاستقرار

الأسد: لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات… في عالم متعدد الأقطاب

اللواء

برّي وجَّه الدعوات.. وباسيل يرفض إعطاءه رصيد الحوار

الموفد القطري بدأ مهمته.. ورد قوي من قائد الجيش على التيار وشيّا: لا نشعر بالخوف

الموفد القطري يستنفر كل المهارات والإمكانيات..؟

السياسة… حب الناس والسلطة… حب الذات

الديار

موجة النزوح السوري الجديدة في صلب الاهتمام الأمني… ملف عين الحلوة لم يُحلّ

لا أموال في الخزينة العامّة… فهل يطبع المركزي الليرة لتمويل القطاع العام؟

الجمهورية

مخاوف من احتمالات ليست في الحسبان

قائد الجيش: تُميتون الوطن من أجل مصالحكم

“خماسية نيويورك”: نظريات سقطت

لا يمكن جمع المواطنة والكراهية

النهار

سخونة تصاعدية ونفي “متأخر” لخلافات الخماسية

واشنطن تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى وأوكرانيا هاجمت قيادة الأسطول الروسي بالقرم

شي جين بينغ والاسد أعلنا “شراكة استراتيجية” بين الصين وسوريا

المقاتلون الأرمن في كراباخ بدأو تسليم أسلحتهم باشراف القوات الروسية

أسرار الصحف:

البناء

قال خبير في العلاقات الدولية إنّ ما بعد زيارة الرئيس السوري الى الصين سيعكس الكثير من النتائج ويفرض إيقاعات مختلفة في المنطقة، لأن الصين عملاق اقتصاديّ يقول عملياً إنه يتبنى النهوض اقتصادياً بسورية في مواجهة نظام العقوبات الأشد قسوة الذي تفرضه أميركا على سورية؛ وبينما تربح الصين ثقة السعودية وتركيا أهم دولتين بعد إيران في المنطقة تخسر واشنطن كثيراً من الثقة السعودية والتركية وتخاصم إيران.

قال مصدر دبلوماسي إنّ المدة المؤكدة للفراغ الرئاسي تتخطّى رأس السنة وإن ما نشهده من مبادرات ومساعٍ ليس إلا لتسجيل نقاط بين أصحاب المبادرة في مواجهة بعضهم وليست خطوات على طريق الحل في لبنان. وقال إن اليمن وسورية في واجهة المتغيرات والاهتمامات الدولية بينما لبنان على لائحة الانتظار.

اللواء

المعلومات الدبلوماسية التي وصلت إلى بيروت منذ 48 ساعة، تحدثت عن استمرار دور الوسيط الفرنسي، وعودته المؤكدة، بصرف النظر عن النتائج الفورية.

أثار المرسوم الذي حمل الرقم 12030 المتعلق بتعديل مادة في المرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لجهة رواتب المتقاعدين بلبلة في صفوف المتقاعدين من مدنيين وعسكرييين.

تمرُّ العلاقة بين قطب سياسي، لا صفة رسمية له، ووزير في وزارة خدماتية بنفور، لم يعد يخفى على أحد.

الجمهورية

كشف مسؤول حزبي انّ وفد دولة خليجية موجود في لبنان منذ 10 ايام، لكنه لا يقوم بأي تحرّك ميداني.

أبدى مرجع سياسي استياءه من اسلوب تعاطي شخصية سياسية مع مسائل حسّاسة بالتذاكي والتباكي.

رأى مصدر مسؤول في حزب بارز، أنّ موجة التضليل التي حاولوا التلاعب من خلالها أضرّت بهم ونفعتنا.

النهار

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون بأنّ صحيفة “النهار” نشرت في عددها أمس، “كلامًا نسبته إلى عون، وادّعت أنّه نقلًا عن “إعلامي صديق مقرّب”. وتابع أنّ مواقف عون يعبّر عنها في بياناته الرّسميّة وإطلالاته الإعلاميّة، وما خلا ذلك يندرج في إطار التّلفيقات والشّائعات.

توقف مراقبون عند لقاءات عقدتها شخصية لبنانية من خارج السلطة مع شخصيات عالمية في نيويورك على مستوى رؤساء وزراء ووزراء خارجية.

لوحظ نشاط رئيس لجنة نيابية في متابعة ملف النازحين السوريين وإبراز أخطاره على البلد.

يرفض مرجع سياسي إعطاء مواعيد لعدد من رجال الدين نتيحة خلافات تدور في ما بينهم.

تطالب أحياء عدّة في بيروت شركة الكهرباء بتزويدها بالطاقة لتأمين المياه في العاصمة واقتطاعها من ساعات مخصصة لمؤسسات ومقار رسمية.

تتواصل الأعمال والنشاطات المشتركة بين وزير وجمعية بيروتية.

المصدر: الصحف اللبنانية