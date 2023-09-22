الشيخ الخطيب: لحفظ الوطن وتحصين منعته والابتعاد عن الأزمات

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة إن “مفهومي السيادة والكرامة الوطنية اللتين تشكلان أساس حفظ الوطن وتحصين منعته الوطنية وعدم التمسك بهما يؤدي إلى التفكك والأزمات الاضطرابات”، وتابع “حين تكون الرؤى مختلفة ومتعددة في السياسة الدفاعية والمالية والكرامة الوطنية أو في ظل إختلاف الرؤى والمناهج، كيف لنا أن ندافع عن السيادة الوطنية ونحفظ الكرامة الوطنية.

وأكد الشيخ الخطيب ان “الأولويات هي الحفاظ على الوجود ثم تأتي الأولويات الأخرى، فلا يمكن أن تكون الأولوية الحفاظ على المصالح الخاصة مع وجود تهديد لوطننا”، وتابع “لذلك لا بد من الوصول إلى قرار موحد من خلال الحوار وإلا سنعرض وجود البلد إلى التشتت والتخلف، ونحن لا ننكر أن لبنان يعاني من مشاكل كثيرة مع وجود طوائف متعددة فهل الوحدة الوطنية تتعارض مع تعدد الطوائف وتنوعها”.

من جهة ثانية، طالب الشيخ الخطيب “بالعمل الحثيث لتكون علاقتنا جيدة مع سوريا”، واضاف ان “حل مشكلة النازحين لا يتحقق بدون التعاون مع الدولة السورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام