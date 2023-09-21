قائد “اليونيفيل”: حرية حركتنا هي عنصر أساسي بالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني

قال القائد العام للقوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل) الجنرال ارولدو لاثارو “لا تزال حرية الحركة لليونيفيل عنصرا اساسيا في قرار مجلس الامن رقم 1701، والقرارات ذات الصلة خلال تنفيذ الانشطة مع الحفاظ على الحيادية والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني”.

واضاف لاثارو في كلمة له خلال احتفال أقيم في المقر العام “لليونيفيل” في الناقورة جنوب لبنان الخميس انه “في هذه الاثناء لا يزال سوء التقدير هو الخطر الذي يعرض وقف الاعمال العدائية ويؤدي الى عودة الصراع”، وتابع “لذلك من المهم ان يأخذ الطرفان ذلك في الاعتبار وان يستخدما آليات الاتصال والتنسيق الخاصة بنا لنزع فتيل التوتر وتخفيف النزاعات”، واعتبر ان “التطبيق الكامل لقرار الامم المتحدة رقم 1701 مسؤولية مشتركة والتزاما لأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الامد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام