الخط الساخن| مراقبة اسواق الخضار والفاكهة من البضائع المهربة: هل تتبعها خطوات اصلاحية؟

في حلقة من الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “مراقبة اسواق الخضار والفاكهة من البضائع المهربة : هل تتبعها خطوات اصلاحية”؟ تحدث مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن اهمية حماية المنتجات المحلية من مضاربة البضائع غير الشرعية والمهربة. وفي جولة للزميلة ديما جمعة برفقة امن الدولة اللبنانية قامت بمداهمة سوق الخضار في المدينة الرياضية للكشف عن مصادر البضائع. وخلال هذه المداهمة تبين ان العديد من المنتجات دخلت الى السوق بطرق غير قانونية حيث لم تتطابق فواتير التجار مع البضاعة الموجودة

“إستكمال المداهمة في سوق الحسبة”

في سياق متابعة الزميلة ديما جمعة المداهمة مع امن الدولة اللبنانية تبين ان معظم البضائع الموضبة في صناديق فلين ابيض هي مهربة وغير شرعية ، كما تبين ان الفواتير التي في حوزة التجار غير مطابقة للواقع والاخطر ان هناك فواتير لا تحمل تاريخا ولا تواقيع ولا اختاما ولا يمكن التعرف منها على مصدر البضاعة والجهة المستوردة منها مما دفع برجال الامن لمصادرة البضاعة .

“تهريب البضاعة المهربة من داخل السوق الاساس”

وفي اثناء الجولة التي قامت بها الزميلة ديما جمعة مع امن الدولة اللبنانية كان هناك محاولات لتهريب البضائع عبر التوك توك والشاحنات حيث بدأ التجار بتهريبها من السوق قبل مصادرتها من امن الدولة

“حملة وزارة الزراعة”

اشاد مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بحرفية ومناقبية عمل الزميلة ديما جمعة في متابعتها عملية دهم سوق الخضار مع امن الدولة ، وركز على دور الاعلام في نشر مثل هذه المداهمات كي يتحقق الردع عند بعض التجار ، كما اكد ان المزارع اللبناني تعرض لنكسة بعد 17 تشرين 2019 نتيجة شرائه كل مستلزماته الزراعية بالدولار فضلا عن عدم دعم الدولة اللبنانية القطاع الزراعي وذلك على غرار الدول المجاورة فأصبح المزارع يتكلف اعباء مالية باهظة ورغم ذلك تمسك بأرضه، وهو ينتظر المواسم الزراعية ولكن المشكلة تكون بعد الحصاد حيث تغرق السوق اللبنانية بنفس البضاعة المحلية مما يجبر المزارع اللبناني لتلف محصوله الزراعي وخسارته من هنا كانت حملة وزارة الزراعة وبالتعاون مع امن الدولة في منع استيراد البضاعة المتوفرة في لبنان وعدم السماح الا إستيراد البضاعة غير الموجودة في الاسواق اللبنانية.

“مداخلة من رئيس تجمع مزارعي الحبوب بالجنوب”

في مداخلة اجراها رئيس تجمع مزارعي الحبوب في الجنوب السيد محمد الحسيني اكد ان مشكلة التهريب تضر بالمزارع اللبناني ، وناشد الدولة ووزارة الزراعة بالذات على ضرورة ضبط الحدود من اجل الحد من الضرر الذي يتعرض له المزارع ، كما اكد على ضرورة ضبط السجل الزراعي للمزارع والتي بدأت منذ اربع اشهر، ووضع بار كود في مرحلة متقدمة لمعرفة مصدر كل منتج زراعي

“مداخلة من رئيس مزارعي الخضار في الشمال وعكار”

اعتبر رئيس مزارعي الخضار في الشمال وعكار خضر الميدا ان القطاع الزراعي مريض ولا يوجد من يعالجة من ناحية تامين المواد الاولية وغلاء المستلزمات وعدم قدرة المزارع على تصريف انتاجه الزراعي حيث ناشد الدولة بضرورة المساعدة