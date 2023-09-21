انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 90.28 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.01% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 92.71 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.88% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأمس أغلقت عقود “برنت” عند 93.53 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 89.66 دولار للبرميل.

المصدر: روسيا اليوم