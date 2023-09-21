الرئيس السوري بشار الأسد يصل الى الصين في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد منذ نحو عقدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 09:18

الرئيس السوري بشار الأسد يصل الى الصين في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد منذ نحو عقدين

منذ 19 mins 21 September، 2023
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