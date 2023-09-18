الطقس في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية داخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها في الداخل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية .

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وانخفاضها في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها في الداخل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 25و كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام