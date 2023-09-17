رئيس كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2023 - 14:38

رئيس كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

منذ 3 ساعة 17 September، 2023
كيم جونغ أون
أخبار دولية - روسيا

اختتم رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

وكان بين مودعي كيم، السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ “كينجال” وفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف” التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة