“الجهاد والجهبة الشعبية”: لإسقاط المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

استقبل أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين زياد النخالة الجمعة نائب أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” جميل مزهر وعضو المكتب السياسي نائب مسؤول قيادة الخارج مروان عبد العال، بحضور رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إحسان عطايا.

وتداول المجتمعون بآخر تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وما جرى من اشتباكات خطيرة في مخيم عين الحلوة، وآثارها على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحاولات شطبها، والعبث بالسلم الأهلي في المخيم والجوار، وناقشوا بمحاولات استخدام المخيمات الفلسطينية لضرب الأمن والاستقرار في لبنان، وتظهير مشكلة السلاح الفلسطيني على أنه للاقتتال الداخلي وليس لتحرير فلسطين.

وأكد المجتمعون على “تحريم الدم الفلسطيني ورفض أي اشتباك مسلح في المخيمات من أي كان وضرورة معالجة تسليم المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال بعيدا عن تدمير المخيم وتهجير أهله واستهداف مصالح أبنائه والأشقاء اللبنانيين في الجوار وتعريض حياتهم للخطر”.

وشدد المجتمعون على “أهمية توحيد الجهود لإسقاط المخططات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجيرهم، على طريق استكمال مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم