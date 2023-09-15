شويغو يتفقد مصنع مروحيات “كا-52” الهجومية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2023 - 10:56

شويغو يتفقد مصنع مروحيات “كا-52” الهجومية

منذ 59 mins 15 September، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو صباح اليوم الجمعة زيارة تفقدية لمجمع صناعة المروحيات الهجومية “بروغريس” في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي.

وتفقد شويغو سير العمل في المصنع ومختلف مراحل تصنيع المروحيات الهجومية “كا-52 إم”.

كما استمع لمدير المجمع سيرغي شامشورا الذي أطلع شويغو على تجهيز المروحيات بأنظمة رؤية ورادار جديدة وأسلحة أكثر تطورا، ما يزيد من قدرتها القتالية.

وأضاف شمشورا أن المجمع يعمل الآن على إدخال تعديلات على المروحيات العاملة في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.

وسبق لوزير الدفاع وتفقد اليوم الجمعة مصنع “زفيزدا” للغواصات النووية في إقليم بريموريه ووجه بتشغيله بكامل طاقاته، وإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

المصدر: وكالات

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