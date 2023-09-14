الوفدان العُماني واليمني الى الرياض: الأولوية للملفات الإنسانية وفتح المطارات والموانئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 22:08

الوفدان العُماني واليمني الى الرياض: الأولوية للملفات الإنسانية وفتح المطارات والموانئ

منذ 2 ساعة 14 September، 2023
الوفدان العُماني واليمني الى الرياض
اليمن - عربي وإقليمي

يغادر الوفدان العُماني الوسيط والوطني اليمني صنعاء اليوم على متن طائرة عُمانية متوجّهًا إلى السعودية.

ويستكمل الوفدان اللقاءات السابقة التي تمّت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتيْن سابقتيْن، وكذلك زيارة الوفد السعودي في شهر رمضان الماضي.

عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” علي القحوم كتب على منصة “إكس” إن “التفاؤل قائم ولا زال في نجاح الوساطة والجهود العُمانية لتحقيق السلام في اليمن”.

وأشار الى أن زيارة الوفد العماني الوسيط برفقة الوفد الوطني المعني بالتفاوض مع دول العدوان والمجتمع الدولي وهي مهمّته الأساسية، تأتي في سياق الإستكمال للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل”.

ولفت الى أن زيارة الوفد الوطني والوسيط العماني إلى السعودية تأتي في هذا السياق، وأوضح أن المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية على أولوياتها الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين اليمنيين في كل الجمهورية اليمنية وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل”.

المصدر: المسيرة

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