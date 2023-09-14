بالفيديو | فتية التلال يعتدون على الفلسطينيين جنوب الخليل

نشرت منظمة “بيتسلم”، أمس الاربعاء، فيديو يوثق مستوطناً وجندياً، يهاجمان فلسطينيين بالقرب من مستوطنة “معاليه حيفر” جنوب جبل الخليل.

وبحسب صحيفة هآرتس يظهر في التوثيق اثنان من المستوطنين المسلحين يحتجزون سيارة فلسطينية ويفتشونها ويحاولون مصادرة أوراق مالكها، كما حاول أحد المستوطنين الاعتداء على فلسطيني حاول التحدث معه باللغة العبرية.

ويظهر الفيديو أحد المستوطنين وهو يقوم بتفتيش السيارة رغم مطالبة الفلسطيني بإيقافها، وشوهد المستوطن الثاني في وقت لاحق وهو يفتش صندوق القفازات في المقعد الأمامي ويحاول أخذ وثائق تخص أصحاب السيارة ومصحفاً.

وفي الخلفية دعوات من قبل الفلسطيني للمستوطن إلى “التوقف عن العبث بالقرآن”

وإلى جانب الجندي الذي يخدم في وحدة “كتاب الصحراء” التي تقوم بتجنيد عصابات فتية التلال الاستيطانية من مختلف أنحاء مستوطنات الضفة الغربية، تم توثيق مستوطن مسلح يعيش في مستوطنة زراعية.”

المصدر: اعلام العدو