الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي للحرارة جبلا وداخلا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 13:30

الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي للحرارة جبلا وداخلا

منذ 2 ساعة 14 September، 2023
طقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي و بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين  16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تبقى ضمن معدلاتها الموسمية .

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي و بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

السبت:  قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، ويتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات.
الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 30 درجة،  فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 17 الى  32 درجة.
-الرياح السطحية:غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 40 و 70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة .
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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