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September 14 2023 - 09:52

الدفاعات الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

منذ 12 mins 14 September، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف بالأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 05:30 لهجوم إرهابي أوكراني بالمسيرات فوق جمهورية القرم استهدف أراضي روسيا، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة”.

وأعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة صباح اليوم الخميس استهدفت سفينة “سيرغي كوتوف” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وتحاول قوات كييف استهداف جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود جنوب غربي روسيا.

المصدر: وكالات

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