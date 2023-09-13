“جهاد البناء” اطلقت مشروع زراعة الزعفران في منطقة جبل لبنان والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 13:36

“جهاد البناء” اطلقت مشروع زراعة الزعفران في منطقة جبل لبنان والشمال

منذ 1 ساعة 13 September، 2023
زعفران
لبنان

أطلقت جمعية  “مؤسسة جهاد البناء الانمائية” من جبيل،  مشروع زراعة الزعفران في منطقه بيروت وجبل لبنان والشمال، برعاية وحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو،  خلال احتفال أقيم في قاعة حسينية بلدة عين الدلبة الجبيلية، حضره الى جانب النائب برو مدير منطقة بيروت ، جبل لبنان والشمال في مؤسسة جهاد البناء الانمائية حسين دلال ، مسؤول قطاع جبيل كسروان في حزب الله الشيخ حسين شمص ، وجمع من المزارعين الذبن استمعوا الى شرح مفصل وتجربة عملية لأحد مزارعي الزعفران في البقاع .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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