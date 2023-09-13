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September 13 2023 - 07:18

أسعار النفط تحوم قرب قمة 10 شهور بدعم مخاوف حيال الطلب

منذ 13 mins 13 September، 2023
Neft China1
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء لتحوم مجددا عند أعلى مستوى في عشرة شهور الذي للامسته في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات تقلص الإمدادات العالمية والمخاوف من انقطاع الإمدادات الليبية على المخاوف من تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.
وبحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 88.98 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

المصدر: رويترز

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