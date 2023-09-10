شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اشتدت حدّة الاشتباكات على جميع المحاور في مخيم عين الحلوة، وخصوصًا محور جبل الحليب حطين، حيث تستخدم فيها جميع أنواع الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

هذا، وتجاوزت عدّة قذائف مسرح الاشتباكات وسقطت في منطقة الجامعة اللبنانية عند المدخل الجنوبي لصيدا.

تحدثت مصادر طبيّة فلسطينيّة عن سقوط قتلى وجرحى من المسلّحين والمدنيين في الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة خلال الساعات الماضية، حيث توزعوا على مستشفيي الهمشري والراعي وداخل المخيم.

من جهته دعا المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الفصائل الفلسطينية هيئة العمل الفلسطيني إلى اجتماع طارىء في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، وذلك “في غياب اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة”.

المصدر: وكالات